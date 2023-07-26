مصر، شائعات تتسبب بأزمة وملايين يترقبون ألبوم وحفل نجم الراب العالمي ترافيس سكوت

تتضارب الأنباء حول إقامة حفل المغني العالمي ترافيس سكوت المتزامن مع إطلاق ألبومه عالميا باسم يوتوبيا من مصر والذي يترقبه الملايين حول العالم، يوم الجمعة 28 يوليو أي بعد يومين قرب الأهرامات، ولا يزال القرار حول إقامة الحفل دون حسم ، رغم ارتباطه بآلاف حجزوا تذاكرهم قادمين من 54 دولة سينفقون على زيارتهم الآلاف مع نيتهم تمضية قرابة 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية.

ونقلت تقارير عن منظم الحفل محمد سراج أنه لا يستطيع حسم إقامة الحفل قبل أيام قليلة من إقامته، مؤكداً أنه لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت (والموجود في مصر بالفعل) إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 من الشهر الجاري.

وأضاف سراج أنه في نفس الوقت لم تبلغه أي جهة بإلغاء الحفل، موضحاً أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل يصل إلى 300 مليون جنيه تقريباً بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4000 تذكرة مؤكدة لأجانب سيصلون مصر لحضور الحفل، وسيقيم كل منهم أسبوعاً على الأقل، ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية.

الأزمة الحقيقية تكمن في ضرورة إطلاق ألبوم ترافيس سكوت الجديد والذي ينتظره الملايين حول العالم يوم غد 27 من شهر يوليو الجاري، في الوقت الذي تعذر فيه الحصول على أهم تصريح لدخول منطقة الأهرامات حتى الآن، نافياً كافة الشائعات التي تم إطلاقها من قبل البعض حول موضوع “عبدة الشيطان” أو غيره. وأضاف أنه في حال عدم إقامة الحفل سيقوم بمقاضاة المسؤولين عن الكتائب الإلكترونية التي أطلقت الشائعات وتسببت في الخسائر المتوقعة، متمنياً في الوقت ذاته أن تؤتي جهود وزارة السياحة بكافة جهاتها ثمارها والسماح بدخول فريق ترافيس سكوت إلى الأهرامات. وكان مغني الراب العالمي ترافيس سكوت قد وجّه رسالة إلى المصريين، داعياً إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله. وسخر النجم العالمي من الاتهامات الموجهة له، وقال في بيان: “ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري”.