مصر، سجن وغرامة لمقاول

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، كل من “ع.ح.ح” و”ن.ح.ع” مقاول، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة.

وبينت تحقيقات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقة مفادها اتجار المتهم الأول “:ع.ح.ع”، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط المتهم، ونفاذا لذلك انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فقبضت القوة على المتهم وبجواره المتهم الثاني ” ن.ح.ع” مقاول، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها على 50 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقه، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.