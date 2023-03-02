مصر، رفع أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية

نقلت رويترز عن وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية في وقت مبكر من صباح الخميس أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيها للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.

وتصبح اسعار البنزين 80 بعد الزيادة 8.75 جنيه للتر واسعار البنزين 11.50 جنيه للتر البنزين 95.، وقال البيان “فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية… التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين… لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95”. وتم الإبقاء على سعر السولار عند 7.25 جنيه اعتبارا من الخميس.