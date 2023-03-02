سامر باطر by سامر باطر

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مصر، رفع أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية

سامر باطر by سامر باطر

نقلت رويترز عن وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية في وقت مبكر من صباح الخميس أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيها للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.

وتصبح اسعار البنزين 80 بعد الزيادة 8.75 جنيه للتر واسعار البنزين 11.50 جنيه للتر البنزين 95.، وقال البيان “فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية… التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين… لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95”. وتم الإبقاء على سعر السولار عند 7.25 جنيه اعتبارا من الخميس.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...