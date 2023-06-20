مصر، رد على مغالطات تقرير الايكونوميست عن الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد

ردت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان على على تقرير نشرته مجلة الايكونوميست البريطانية على موقعها الإلكترونى الجمعة الماضية عن الأوضاع فى مصر ورفضت ما اعتبته مغلطات فيه. رد الهيئة العامة للاستعلامات ذكر أن تقرير المجلة البريطانية تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، كما يفتقد للقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها فى المجال الإعلامى.

وأشار البيان أن التضخم في مصر معلن وليس 60%، ولم يطالب أحد بمنح المرآة نصف الميراث، و الحوار الوطني يحظى بمشاركة كافة التيارات السياسية وليس “خدعة” ولا “تمثيلية”.

المجلة البريطانية الشهيرة قد نشرت تقريرا يوم الجمعة الماضي بعنوان “المصريون ساخطون على الرئيس عبد الفتاح السيسي”، كان مما جاء فيه أن الشعب المصري ساخط على الرئيس السيسي لكنه خائف من فوضى قد تجلبها انتفاضة أخرى. وقالت المجلة البريطانية إن الرئيس المصري قلق ويضطر إلى المبيت كل يوم في قصر مختلف. وقالت إن السيسي ينتهج ذات نهج الخديوي إسماعيل في لجوئه إلى القروض. وقالت إن ديون مصر تجاوزت نصف الميزانية، والتضحم وصل 60 في المائة.

ويتابع البيان بالقول إنه ورداً على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات، قررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مراسل مجلة “الايكونوميست” لتسليمه خطاب احتجاج على ماورد في التقرير، ومطالبة المجلة بالتحلى بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الأراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً تفند فيه ماورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، وجاء في بيان “هيئة الاستعلامات”: لقد انتهك تقرير “الإكونوميست” كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافاً، والاعتماد على مصادر؛ جميعها مجهولة، ونشر أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مصادر مجهولة

وقال بيان “هيئة الاستعلامات”: إن من أهم قواعد العمل الصحفي ضرورة ذكر المصادر التي اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفي، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأي وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد.

وفي مخالفة صارخة لهذه المبادئ، فإن تقرير “الإيكونوميست” جاء منحازاً وغير محايد ومتعمداً الإساءة والتشويه، ولم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها.