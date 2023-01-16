سامر باطر by سامر باطر

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مصر، حكم غيابي بحبس رجل أعمال مدى الحياة

سامر باطر by سامر باطر

أصدرت محكمة عسكرية مصرية الأحد حكما غيابيا بحبس رجل الأعمال محمد علي مدى الحياة لإدانته بالتحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما نقلته أ ف ب عن وسائل إعلام مصرية.

ومحمد علي مقاول في قطاع البناء وممثل، وقد اشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي . والفيديوهات التي سجّلها في إسبانيا أفضت في أيلول/سبتمبر 2019 إلى تظاهرات نادرة شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة وغيرها من المدن المصرية. على خلفية تلك التحرّكات أوقف أربعة آلاف شخص ، وفق منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأفاد الإعلام الرسمي المصري بأن علي البالغ 48 عاما حُكم عليه مع 37 متّهما بالحبس مدى الحياة، فيما حُكم على عشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...