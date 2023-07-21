مصر، حفلة النجم العالمي ومغني الراب ترافيس سكوت ستقام يوم 28 يوليو

سيقام حفل ترافيس سكوت الموسيقي القادم باسم ألبومه يوتوبيا Utopia الذي سيُطلقه من «مسرح الصوت والضوء» بجوار أهرامات الجيزة كما هو مقرر ، على الرغم من التقارير التي زعمت أنه قد تم إلغاؤه.

ووفقًا لموقع رولينج ستون ، أكدت Live Nation رسميًا أن حفل ترافيس سكوت في الأهرامات الجيزة سيقام في 28 يوليو بحسب تكتس مارشيه الشركة المنظمة للحفل والتي تقول إن تذاكر الحفل نفدت بعد 11 دقيقة فقط من طرحها.

وتسرعت بعض الجهات بالخضوع لضغوط شائعات انتشرت ضد ترافيس سكوت وساقت مزاعم عديدة ضده وقال المتحدّث باسم نقابة الموسيقيين، محمد عبد الله، يوم الإثنين الماضي، سحب تراخيص الحفلة من الشركة المنظمة. إلا أن ذلك تم نفيه لاحقا من نقيب الموسيقيين المصريين، مصطفى كامل، مؤكّداً أنّه ضدّ المنع وأنّ الحفلة يمكن أن تُقام في حال توافر الشروط اللازمة.

رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي تدير شركته «أوراسكوم» منطقة الأهرامات بناءً على تعاقد سابق مع الحكومة المصرية نشر تغريدة حول تسرع “البعض من الجهات أو المسؤلين يعتمد على ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعى فى اتخاذ قرارات مؤثرة على المجتمع ، رغم كل ما نعرفه من قدرة بعض الأشخاص على هذه المواقع على تزييف الحقيقة أو الكذب أو فبركة الأخبار والمعلومات.”

مصطفى النجار يكتب : مصر أكبر من إلغاء حفل “ترافيس سكوت” https://t.co/Hb4QQpD5Ln — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 19, 2023

وسبق أن ساهمت ضغوط ضد الكوميدي الأميركي الشهير كيفين هارت الذي كان يُفترض أن يقدّم عرض «ستاند أب» في شباط (فبراير) الماضي، ومزاعم واتهامات بالترويج لأفكار الأفروسنتريك عرّضه لحملة ساخنة ألغت النشاط قبل موعده بفترة طويلة.

وكان سكوت قد اتهم بالتسبب بوفاة عدد من الحاضرين قبل عامين في إحدى حفلاته الأميركية باسم استرو ورلد بعد أن فاته أن سيارة الإسعاف بين جمهوره تحاول المرور لإنقاذ مصابين بالتدافع في الحفل ولكن تمت تبرئته في المحكمة.