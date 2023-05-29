مصر، حريق هائل وسقوط 15 مصاباً

تمكن رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو.

ووفق التحريات الأولية بحسب المصري اليوم ، فإن عدد المصابين حتى الآن نحو ١٥ شخصًا، بينهم شخص قفز من الطابق الخامس هروبًا من الجحيم.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل مبنى خدمي بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مبنى والتهمت النيران المبنى بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.