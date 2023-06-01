ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، حادث مروع يودي بحياة 9 اشخاص واصابة 4 آخرين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حادث مروع يودي بحياة 9 أشخاص وأصابة 4 آخرين إثر اشتعال سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على الطريق الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر. ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيقات بحسب المصري اليوم .

تلقت الاجهزة الأمنية بلاغًا باشتعال النيران في ميكروباص على الطريق الأوسطي ووجود مصابين ووفيات، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وفحصها من قبل خبير فني بالإدارة العامة للمرور والأدلة الجنائية لبيان سبب الحادث، وصرحت بدفن جثث الضحايا عقب ورود تحريات الشرطة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وبالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، تبينّ اصطدام سيارة نقل مقطورة بالسيارة الميكروباص من الخلف والتي كانت تعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى لاشتعال النيران.

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