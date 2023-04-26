مصر، توقف مترو الأنفاق بشكل مؤقت

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان في إتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول تم حدوث عطل فني مفاجئ وتوقفت حركة القطارات بشكل مؤقت بمحطة حلوان.

وأكدت الشركة أن القطار خالى تماما من الركاب وأنه سيتم توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت وأنه على الفور إنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجاري العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي في الإتجاهين .

وأوضحت الشركة في بيانها بأنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط في الإتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للإتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هي المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين اصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي .

وتتقدم الشركة بالإعتذار لجمهور الركاب مستخدمي الخط الأول حلوان المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا وتؤكد أن العمل يجري على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها في الإتجاهين.