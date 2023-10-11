مصر، تعليق استيراد الغاز عبر خط أنابيب شرق المتوسط

أعلنت شركة شيفرون الثلاثاء إنها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وإنها ستورده من خلال خط بديل يمر بالأردن بحسب ما نقلته رويترز.

يأتي قرار وقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع احتدام القتال بين إسرائيل والمسلحين في غزة.

وقال متحدث باسم شيفرون “بعد تعليمات وزارة الطاقة بوقف الإنتاج في منصة تمار وفي ظل الوضع الأمني في جنوب إسرائيل وعمليات طوفان الأقصى، أعيد توجيه جميع الصادرات إلى مصر عبر خط أنابيب فجر” الذي يربط الأردن بمصر.

يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق لوياثان الذي تديره شركة شيفرون.

وقال مصدران في الصناعة إن شيفرون قررت تحويل الغاز بسبب مخاوف أمنية نتيجة الصراع العسكري. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان إن شيفرون طلبت تصدير الغاز عبر خط أنابيب بديل يربط لوياثان بالأردن ومصر، ويعرف باسم خط الغاز العربي.

وعلَقت إسرائيل أمس الاثنين الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي بعد ثلاثة أيام من اندلاع العنف عشية هجوم مفاجئ شنه مسلحو حماس على إسرائيل.

وفي إطار منفصل، ونقلت رويترز عن مصادر في قطاع الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل لوياثان العملاق إلى مصر تقلصت قليلا مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة. وأضافت المصادر أن لوياثان صدر كميات أكبر إلى مصر من تلك الواردة في اتفاقات البيع لعدة أسابيع. وقال أحد المصادر “كل جزيء نصدره، نتحقق أولا من عدم حاجة السوق الإسرائيلية إليه”.

وكان خط الغاز في عسقلان قد تعرض في مايو العام الماضي لقصف من غزة.