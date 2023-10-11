مصر، تضارب الأنباء حول الطلب من نازحي غزة التوجه إلى مصر عبر رفح

من خلال الانتقام بأسلوب سياسة “الأرض المحروقة”يجري الدفع بحصر النازحين الفلسطينيين للخروج من غزة فيما أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه لا توجد أي دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مستدركا دعوة سبق توجيهها لمغادة النازحين الفلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الذي تعرض لضربات جوية إسرائيلية وجرى إغلاقه بحسب رويترز.

ويأتي ذلك في وقت تتردد أنباء فيه عن نوايا توطين الفلسطينيين في سيناء بعد إجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح من منازلهم التي جرى تدميرها في قصف اسرائيلي وقدرت مؤسسات محلية فلسطينية في قطاع غزة‏ عدد الوحدات السكنية التي دمرها قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بـ 22639 وحدة سكنية.

2.3 مليون نسمة هم سكان قطاع غزة يتخوفون من مزيد من الدمار مع تزايد احتمالات قيام الجيش الاسرائيلي باجتياح بري .

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن متحدث عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، القول إنه ينصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر. وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحافي: “أنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

يذكر أن أنباء أكدت مقتل سيدتين مصريتين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث كشف مواطنون من القطاع أن عددا كبيرا من أفراد عائلة واحدة وهي عائلة أبو العمرين لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي لمنزلهما في خان يونس جنوباً صباح أمس الاثنين.

مصدر أمني عربي في حديث لوكالة “أنباء العالم العربي” تحدث عن تأثر آلاف المدنيين بتداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرارهم إلى النزوح خارج القطاع في حال أتيحت الفرصة لذلك.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا لحساسية الموضوع، إن التوقعات تشير إلى نزوح جماعي من غزة إلى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء بمصر، مبديا قلقه من احتمال وقوع أكثر من 20 ألف ضحية بين المدنيين الفلسطينيين وما ينشب عن ذلك من كارثة إنسانية وصحية.

ونقل موقع الراي اليوم عن د.عبد العليم محمد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ما يراه بأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مخطط قديم، نظّر له الإسرائيليون بجدية بالغة، لافتا إلى أن مصر رفضت ذلك. وأضاف لـ “رأي اليوم” أنه مع مجيء الرئيس الإخواني تجدد الحديث عن هذا الأمر، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن تاريخ هذا المخطط، فإن مصر معنية بالصراع المفتوح بين الفلسطينيين واسرائيل ،ومنتبهة لخطورة الأمر. ويلفت د.عبد العليم إلى خطورة قطع الكهرباء والغاز والمياه وكل أسباب الحياة عن غزة، لافتا: ماذا سيبقى أمام الفلسطينيين سوى الفرار إلى سيناء والعريش ورفح؟ ويؤكد أن هذا خطر كبير جدا سبق حدوثه فعلا.