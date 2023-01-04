مصر، تسريح موظفين في شركات عديدة تواجه خفض قيمة العملة

بلومبرغ: تخفض الشركات المصرية إنتاجها وتقلص الوظائف مع مواجهتها مصاعب نتيجة تخفيض قيمة العملة التي اضطرت الحكومة للقيام به لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته شركة التصنيف الائتماني إس أند بي غلوبال S&P Global ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي ، إلى 47.2 في ديسمبر من حوالي 46.4 في نوفمبر. لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في إس أند بي غلوبال Global Market Intelligence، علق بالقول”انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن ضعيفة ، حيث ربطت الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وقال أوين إنه في حين أن الشركات “مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء” ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتهم إلى “خفض أعداد الموظفين مع استنفاد مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة”.

وتضررت الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط بشدة من التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية وتسببت أزمة العملة اللاحقة في تقطع السبل بسلع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.

كان الإنتاج في ديسمبر محدودًا أيضًا بسبب الانخفاض الحاد في نشاط الشراء ، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد ، وفقًا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.

و خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022 ، مع تعهدها في أكتوبر / تشرين الأول باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك ، أدى ضعف العملة إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى في خمس سنوات تقريبًا ، مما زاد الضغط على المستهلكين.

وتنتظر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة استثمارات واسعة النطاق من دول الخليج العربية الحلفاء الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.