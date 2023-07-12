مصر، ترقب حول زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم

ستحسم الحكومة المصرية قريبا قرارها بشأن أسعار الكهرباء الجديدة ورفع الدعم، والمقرر العمل بها بداية من شهر يوليو/تموز الجاري، فيما يترقب المصريون إعلان الحكومة قرارها بشأن أسعار الكهرباء الجديدة بحسب تقارير صحفية، في الوقت الذي كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء المصري، أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد دراسة كاملة بمقترح الزيادة وتم تسليم المقترح لمجلس الوزراء.

يذكر أن خطة رفع دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، واحتساب سعر تكلفة الكيلو وات، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، علما أن التقديرات تشير إلى أن لدى الوزارة 17 مليون مشترك يدفعون حوالي 50% من تكلفة استهلاكهم الحقيقية للكهرباء ، فيما تتحمل الدولة الـ50% الأخرى.