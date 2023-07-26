مصر، تراجع تحويلات العاملين في الخارج تتراجع 26 بالمئة بحسب المركزي المصري

الأناضول تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 26.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، أي الفترة بين يوليو/تموز 2022 حتى مارس/آذار 2023.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المصري ، أظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت 17.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي. وكانت قيمة التحويلات بلغت 23.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة المصري. ad يأتي التراجع، بالتزامن مع هبوط على عدة مراحل تعرض له الجنيه المصري، منذ مارس/آذار 2022، إذ هبط سعر الصرف من 15.7 جنيها لكل دولار إلى 30.9 جنيها حاليا. في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليارات دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له. جاء ارتفاع، وسط زيادة في عدد الليالي السياحية المسجلة بنسبة 26.8 بالمئة إلى 110.5 ملايين ليلة، بينما زاد عدد السياح الأجانب بنسبة 32 بالمئة إلى 10 ملايين سائح.