سامر باطر by سامر باطر

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مصر، تحقيق أمريكي بشركة تفوز بعقد حصري لتوريد كل لحوم الحلال لمصر دون خبرة مسبقة

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت شبكة إن بي سي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق بتعاملات سيناتور أمريكي مع شركة فازت بعقد حصري لتوريد اللحوم الحلال دون خبرة سابقة في المجال مع تقديم الشركة لسيارة مرسيدس ومجوهرات ومبالغ نقدية للسيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته نادين ارسلنيان، وتجرى تحريات حول احتمال تورط السيناتور باتخاذ أي إجراء في المقابل على اعتبار أن يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمساعدة في الإشراف على مليارات الدولارات من المساعدات لمصر. وقام بتأسيس الشركة منذ سنوات قليلة كل من وائل حنا، وهو أمريكي من أصل مصري، وأنترانيج أصلانيان,

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صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى عقود سخية حصلت عليها الشركة التي فازت بالإشراف على منح ختم منتجات الحلال كانت وراء توسيع نطاق التحقيقات الفيدرالية.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل تجري تحقيقا في احتمال تقديم هدايا باهظة الثمن إلى سناتور نيو جيرسي روبرت مينينديز وزوجته نادين ارسلنيان، بما في ذلك سيارة مرسيدس بنز ، وشقة فاخرة في العاصمة ، وأموال ومجوهرات من شركة IS EG Halal .

وفقًا للمصادر ، يريد المحققون معرفة ما إذا كانت الهدايا – التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات – جاءت من مالك أو شركاء في الشركة التي فازت بعقد حصري مثير للجدل لأداء شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية – على الرغم من شكوى مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية من عدم وجود خبرة سابقة للشركة في هذا المجال.

ورد مينينديز الأسبوع الماضي على استفسارات صحفية قائلا: “أنا متأكد من أن الأمر لن ينتهي بأي شيء على الإطلاق.” تقول مصادر مطلعة على الأمر إن داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، إلى جانب وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب ، يبحثون ما إذا كان السناتور وزوجته نادين أرسلانيان قد أخذوا هدايا بشكل غير صحيح من مالك أو شركاء إي إس إي جي حلال –

صحيفة نيويورك تايمز كانت قد نشرت تحقيقًا كشفت فيه عن ارتباط شركة تراخيص أمريكية اسمها IS EG Halal، تحتكر إصدار شهادات “الحلال” لمنتجات اللحوم والدواجن المستوردة من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية إلى الأسواق المصرية، بالسيناتور روبرت ميننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...