مصر، بفائدة 25%.. أكبر بنكين يطرحان شهادة ادخار جديدة

أعلن بنك الأهلي وبنك مصر، عن طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% تصرف سنوياً أو 22.5% تصرف شهرياً.

ويعد الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ويعتبران ذراعي البنك المركزي المصري.

وسبق أن طرح المصرفان شهادات بعائد مرتفع على الجنيه العام الماضي، بعد تحرير سعر الصرف.

وتعد عوائد هذه الشهادات هي الأعلى في تاريخ مصر، وهي تأتي بينما يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار حيث انخفض لما دون 25 جنيهاً خلال تداولات يوم الأربعاء.

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام



قرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.



وأن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك. — Banque Misr (@BanqueMisr) January 4, 2023

وقال البنك الأهلي في بيان له، إن طرح الشهادة بدأ اعتباراً من اليوم، وهو ما أكده كذلك بنك مصر الذي لفت إلى إمكانية الحصول على الشهادة من كل فروعه وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة به.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية ما أدى إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري قد قررت في اجتماعها في 22 كانون الأول/ديسمبر المنصرم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.

وارتفعت معدلات الفائدة بعد القرار لتصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على التوالي.