مصر تبرم صفقة بأكثر من 426 مليون دولار مع شركة بوينغ

أعلنت شركة بوينغ الأميركية أنّ مصر ستشتري منها 12 مروحية عسكرية من طراز «شينوك 47» (CH-47F)، في صفقة بلغت أكثر من 426 مليون دولار.

ويشير بيان بوينغ أنّ الجيش الأميركي منحها عقداً لإنتاج 12 طائرة من طراز «شينوك 47»، لمصلحة سلاح الجو المصري، وأنّ قيمة الصفقة بلغت 426 مليون دولار، وخضعت لقواعد هيئة المبيعات العسكرية الأجنبية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

وأوضحت الشركة بأنّ مصر ستستبدل أسطولها من طائرات «شينوك 47 دي» بالطراز الأحداث من نوع «أف»، حيث ستستفيد من قدراتها المتقدمة المتعددة المهام.

وتابع البيان نقلاً عن نائب رئيس الشركة، كين إيلاند: «إنّ الطائرات من النموذج «أف» ستعمل على الارتقاء بقدرات طائرات شينوك الخاصة بمصر وستساعد بشكل فعّال في إنجاز أهداف الحمولات الثقيلة».

المروحية شينوك 47

طائرة متقدمة متعددة المهام

تضم نظام قمرة قيادة رقمي كامل

قدرات متكاملة على التعامل مع الحمولة الضخمة.

يستخدم الجيش الأميركي والعديد من الجيوش حول العالم هذا الطراز الذي يتمتع بمزايا متقدمة.