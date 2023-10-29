فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر، انقطاعات الكهرباء مرشحة للزيادة

في مصر، أعلن عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء ولا أمل بتصدير الغاز لأوروبا

فريق التحرير by فريق التحرير

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من أول أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر .

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

وأضاف أن واردات مصر من الغاز الطبيعي توقفت، ويمكن لذلك أن يعيق استئناف صادرات البلاد إلى أوروبا في العام المقبل.

ولفت تقرير بلومبرغ إلى أن مصر تعاني من شح السيولة مع تفاقم انقطاع التيار الكهربائي ويبدو أن وقف واردات الغاز مرتبط بقرار السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر بإغلاق حقل غاز تمار البحري.

وبينما تنتج حقول النفط قبالة جنوب إسرائيل بكامل طاقتها، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى مصر آخذة في الانخفاض. بدأ انقطاع التيار الكهربائي في مصر منذ منتصف العام، وربطه المسؤولون بدرجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي إلى جانب إجراءات توفير التكاليف في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود. ويعد ذلك مصدر آخر لإحباط للمصريين الذين يعانون بالفعل من تضخم قياسي مرتبط بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022. وقد يتردد صدى الإعلان الأخير عن توقف الواردات في سوق الغاز. وقالت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني الأسبوع الماضي إن مصر قد تستأنف صادرات الغاز مع انخفاض الطلب المحلي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...