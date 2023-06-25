مصر، النشيد الوطني تحت الأضواء، والجزائر ترفض تغيير نشيدها

يتصدر النشيد الوطني الواجهة هذا الشهر في بعض الدول مع كشف الأديب المصري الكبير محمد سلماوي في مقال نشرته صحيفة الأهرام الأحد عن تفاصيل وخفايا لاقت حفاوة بالغة، واهتمام كبير، فيما لاقى اعتراض وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على النشيد الوطني الجزائري، استهجانا كبيرا لدى الجزائريين.

وجاء ذلك بعد تصريح عن فقرة فرنسا في نشيد “قسما” 19 يونيو/ حزيران 2023 وعلى لسان الوزيرة فإن المقطع المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني قد أصبح “خارج الزمن” بحسب المزاعم الفرنسية. التصريح اعتبره البعض تدخلا في شؤون الجزائر وخرقا للأعراف الدبلوماسية.

النشيد الوطني المصري

يقول محمد سلماوي إنه فى عام ١٩٧٩ وخلال المباحثات التى أفضت إلى اتفاقية كامب ديفيد طلبت إسرائيل من مصر مراجعة خطابها الذى وصفته بالعدائى تجاهها، فى الإعلام وفى المناهج المدرسية، بل وفى التعاليم الدينية أيضا، وذلك فى الوقت الذى لم تقم هى بتغيير سياستها العنصرية تجاه كل ما هو عربى، ولم تغير معاملتها الوحشية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتقدم وقتها الجانب الإسرائيلى بقائمة تتضمن كل ما تطلب تغييره، وكان فى مقدمة طلباتها تغيير السلام الوطنى المصرى الذى ولد من رحم الانتصار الشعبى على العدوان الثلاثى.

ويتابع سلماوي قائلا لم يكلف أحد من مسئولينا نفسه وقتها عناء الرجوع إلى النشيد الإسرائيلى لمعرفة ما به من كلمات عدائية ضد مصر والعرب، فالنشيد مقتطف من قصيدة هاتيكفا أى الأمل للشاعر اليهودى الأوكرانى نفتالى هيرتز إمبر (١٨٥٦-١٩٠٩) وقام بتلحين بعض أبياتها الموسيقى المولود فى مولدوفا برومانيا شمويل كوهين (١٨٧٠-١٩٤٠) لتصبح نشيدا للدولة العبرية، وهذه بعض كلماتها كما وردت فى النص الأصلى للقصيدة: طالما تكمن فى القلب الروح اليهودية / فهى تتوق دوما نحو الشرق / لتتطلع العين إلى صهيون / أملنا لم يتحقق بعد / هو حلم الألفى عام بأن نصير أحرارا على أرضنا / أرض صهيون وأورشليم / أنصتوا أيها الأخوة فى الشتات / لصوت حكيمنا إذ قال / فقط مع آخر يهودى تكون نهاية الأمل / فليرتعد أعداؤنا ويدق فى قلوبهم الخوف / ليرتعد سكان مصر وكنعان / ليرتعد سكان بابل / ليخيم على سمائهم الذعر والرعب / حين نغرس رماحنا فى صدورهم.

النشيد الوطني الجزائري يحتفي بصد فرنسا والناتو

يوصف السلام الوطني الجزائري بأنه الأكثر إثارة للرهبة في نفوس الأعداء، و “دُوِّن بدم كاتبه”، ولا تزال الأبدان تقشعر والدموع تنهمر عند سماعه، حسب ما يؤكده الجزائريون، لم تتمكن سلطات الاحتلال من وأد ثورة الجزائريين المسلحة حتى عندما جلبت حلف شمال الأطلسي، وجدوا شعباً عنيدا متحدياً كما تؤكده الدراسات والشهادات التاريخية، لم يمنعهم أو يقهرهم كل أساليب القتل والتعذيب والمجازر الجماعية الهمجية من تحرير بلادهم، ولسان حالهم يقول: “وراء كل شهيد يولد ثائر”.