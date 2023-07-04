أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، العقيد أ ح غريب عبدالحافظ غريب، توجيه جرائم «القتل العمد والشروع فيه» للمتهم في حادث مدينتي، وحبسه إحتياطيًا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري: «في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة». واضاف: «تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم «القتل العمد والشروع فيه» وتقرر حبسه إحتياطيًا على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات». وأردف البيان: «تؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين»