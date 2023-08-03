مصر، القبض على مقاول في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مقاول، لاتهامه بقتل عامل نتيجة خروج طلق ناري من بندقية أثناء تنظيفها بالصف و قررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بمنطقة الصف.

وبإجراء التحريات تبين أن مقاول أثناء تنظيف وصيانة بندقية خرج منها طلقة أصابت المجني عليه الذي كان بصحبته، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعند مواجهته اعترف بارتكاب المتهم بالحادثة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.