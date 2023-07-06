مصر، القبض على صاحب كافيه

تتابع محكمة جنايات القاهرة مرافعة الدفاع في محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، بعدما تبادل الزوجان الشك فيما بينهما بوجود علاقات محرمة مع أشخاص آخرين في النزهة.

وكانت قد شهدت منطقة النزهة بالقاهرة واقعة قتل بشعة، عندما أقدم حسن محمد، البالغ من العمر 43 عاما على قتل زوجته، وتدعى رباب محمد 40 عاما، إثر خلاف نشبت بينهما بعد أن كشفت الزوجة تعدد علاقاته، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 14 طعنة وذبحها داخل المنزل، ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وورد بتقرير الصفة التشريحية، أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 14 طعنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض مطواة – سكين، تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.