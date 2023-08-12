مصر، القبض على صاحب سلسلة صيدليات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات – مقيم بمحافظة الفيوم- لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية “مملوكة للدولة” امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.

الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 20 مليون جنيه.

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.