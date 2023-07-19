مصر، القبض على رئيس نيابة

كشفت مصادر قضائية وأمنية لـ المصري اليوم، كواليس عملية القبض على رئيس نيابة يدعى «ا. س» في وقائع تربح واستيلاء على المال العام، وقيامه بإلقاء نفسه من الطابق التاسع أثناء التحقيق معه، عقب قبول استقالته بعد ضبطه في مطار القاهرة، في واقعة الحصول على مبالغ مالية في مستخلصات شراء لأحد المقاولين بلغت 9 ملايين جنيه.

وقالت المصادر، إن النيابة العامة شهدت واقعة إلقاء رئيس نيابة من الفئة (أ) بإدارة النيابات، نفسه من علو، إذ سقط في بهو النيابة العامة ولفظ أنفاسه الأخيرة، على خلفية إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة، للاتهامه بالتربح والاستيلاء على مبالغ مالية، وتلقي رشاوي من أحد المقاولين، وإن التحقيقات تمت عقب القيام بكل الإجراءات القضائية المتبعة، وقبول استقالته قبل التحقيق معه.



وتابعت المصادر إن التحقيقات مستمرة في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي بمشرحة زينهم، للقيام بأعمال وإجراء أعمال تشريح، وأن نيابة استئناف القاهرة تتولى التحقيقات وأرسلت الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي، كما أن التحقيقات تمت عقب قبول استقالة رئيس النيابة، وعقب اتباع كل الإجراءات المقررة.



وأضافت المصادر، أن عملية القبض على المتهم تمت في مطار القاهرة، وأنه انتحر بإلقاء نفسه في بهو مبنى النيابة العامة.