مصر، القبض على تاجر اثار

ألقت الأجهزة الامنية القبض على مواطن مصري، عثر على مئات التماثيل والقطع الاثرية، نتيجة الحفر والتنقيب في محافظة المنيا، وحاول بيعها والاتجار فيها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار بها.

وبحسب معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار إلى حيازة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

وعثر بحوزة المتهم على 256 قطعة عبارة عن عملات آثرية تعود للعصر الرومان]، وتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التي قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بني مزار.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.