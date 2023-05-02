سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر، العثور على ملايين الجنيهات في خزنة تحت الأرض في شارع دمشق

سامر باطر by سامر باطر

يعمل رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك غموض حادثة العثور على ملايين الجنيهات داخل خزنة في غرفة سرية تحت الأرض بعقار بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة باكتشاف غرفة زجاجية بداخلها مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة بشارع دمشق. الفحص المبدئي بين أنه في أثناء تنفيذ رجال الحماية المدنية بالجيزة إحدى المهام قادتهم الصدفة لاكتشاف غرفة أسفل برج سكني تبين احتواءها مبالغ مالية كبيرة بفئات مختلفة. كشفت التحريات عن أن الغرفة السرية تقع أسفل عقار تحت الإنشاء ومملوك لرجل أعمال كبير، ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة شكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب تشييد مالك البرج “محدد” للغرفة ومصدر الأموال.

يأتي ذلك بعد ساعات من إبلاغ رجال الحماية المدنية بالجيزة عن العثور على ملايين الجنيهات داخل غرفة زجاج صغيرة تحت الأرض في عقار مكون من 16 طابقا تحت الإنشاء بالمصادفة، بعد ورود بلاغ بنشوب حريق في المكان المذكور.

يذكر أن قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة ، تبلغ من موظفي أمن بإحدى الشركات، بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم، والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...