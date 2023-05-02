مصر، العثور على ملايين الجنيهات في خزنة تحت الأرض في شارع دمشق

يعمل رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك غموض حادثة العثور على ملايين الجنيهات داخل خزنة في غرفة سرية تحت الأرض بعقار بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة باكتشاف غرفة زجاجية بداخلها مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة بشارع دمشق. الفحص المبدئي بين أنه في أثناء تنفيذ رجال الحماية المدنية بالجيزة إحدى المهام قادتهم الصدفة لاكتشاف غرفة أسفل برج سكني تبين احتواءها مبالغ مالية كبيرة بفئات مختلفة. كشفت التحريات عن أن الغرفة السرية تقع أسفل عقار تحت الإنشاء ومملوك لرجل أعمال كبير، ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة شكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب تشييد مالك البرج “محدد” للغرفة ومصدر الأموال.

يأتي ذلك بعد ساعات من إبلاغ رجال الحماية المدنية بالجيزة عن العثور على ملايين الجنيهات داخل غرفة زجاج صغيرة تحت الأرض في عقار مكون من 16 طابقا تحت الإنشاء بالمصادفة، بعد ورود بلاغ بنشوب حريق في المكان المذكور.

يذكر أن قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة ، تبلغ من موظفي أمن بإحدى الشركات، بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم، والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.