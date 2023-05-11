مصر، السفارة السعودية تدشن التأشيرة الإلكترونية

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية تدشينها خدمة «التأشيرة الإلكترونية» اليوم (الخميس) 11 مايو. ويأتي تدشين الخدمة تنفيذاً لمبادرة وزارة الخارجية، بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وفي إطار أتمتة الإجراءات ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة، بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

تدشين التأشيرات الإلكترونية.. pic.twitter.com/GNY7qacUGY — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 10, 2023

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ، أن ذلك يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).