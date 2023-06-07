مصر، السعودية تطلب رسميا الاستحواذ على شركة مصرية كبرى

تقدمت شركة العامرية السعودية العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بطلب رسمي للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام. وتضمن الطلب المقدم من الشركة السعودية نيتها الاستحواذ على 70% من كامل أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مقابل 400 مليون دولار، أي ما يعادل 13 مليار جنيه مصري. موقع “القاهرة 24” المصري أشار إلى أن شركة العامرية السعودية قدمت بعرض وطلب الاستحواذ إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، باعتبارها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وسيكون تقدير سعر السهم الواحد عند حدود الـ 13 جنيها، حيث يتداول حاليا سعر سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند حدود 10.46 جنيه، وبالتالي يكون العرض المقدم من شركة العامرية للاستثمار العقاري للشراء السهم بزيادة تصل إلى 30 % عن السعر الرسمي المعلن حاليا بالبورصة المصرية.

وتتمتع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمحفظة أراض شاسعة، تتضمن نحو 5500 فدان أبرزها بمنطقة هليوبوليس الجديدة، إسكان وخدمات، و655 فدانا شراكة مع شركة سوديك إسكان وخدمات، إلى جانب منطقة هليو بارك 1695 فدانا للإسكان متكامل الخدمات وخدمات محلية وإقليمية، ومصر الجديدة بنحو 4000 متر أراض سكنية.

لقاءات خير وبركة، في ظل العلاقات المتميزة بين الشقيقتين #السعودية و #مصر تهدف الى تطوير التعاون القائم في مجالي #الصناعة_والثروة_المعدنية ، ونقله إلى آفاق أرحب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص. https://t.co/lc98Zy250x pic.twitter.com/VdEtsfi8Xg — أسامة بن أحمد نقلي (@OsamaNugali) June 6, 2023