مصر، الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى له في التاريخ ودعوات للاعتماد على الكفاءة بدلا من الولاء

شهدت مصر أمس ما يماثل زلزالا اقتصاديا بعد هبوط عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى في تاريخها.

ونقل تقرير بأن الأزمة الاقتصادية العاتية التي تمس الأمن القومى المصري، ترافقها دعوات لتغيير جوهري في السياسة والاقتصاد سواء بسواء. يأتي ذلك مع دعوات لحكومة إنقاذ وطني والاعتماد على أهل “الخبرة” لا أهل “الثقة”؟ ما سر عدم إعلان النظام عن قيمة بيع “الأصول”

د. علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دعت إلى النظر إلى ايرادات مصر الأساسية من العملة الاجنبية و المصروفات والمتوقع. وأضافت أنها ستفترض جدلا أن الأرقام تشبه السنة الفائتة.

وخلصت أن الفرق بين الايرادات و المصروفات لا يتجاوز 2,5 مليار دولار، لافتة إلى أنه فرق يمكن تجاوزه بسهولة من خلال زيادة الصادرات وايرادات السياحة و الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين. وقالت المهدي إن المهارة تكمن في تحقيق الزيادات المطلوبة و هي- حسب رأيها- أمر بسيط اذا ما اتخذت الاجراءات المشجعة لذلك.

ودعت إلى تجاوز مصروفاتنا الدولارية الارقام المذكورة، وعدم الصرف في بنود لا داعي لها لا حاليا و لا مستقبلا. واختتمت لافتة إلى أنها لم تذكر أي موارد اضافية تحصّلها الدولة من حصيلة بيع شركات و أصول، مشيرة إلى أن المعلومات غير متاحة لها. وقالت إن الحصيلة يمكن أن تكون معقولة، متسائلة عن سبب عدم الإعلان عنها كأنها سر من أسرار الدولة العظمي في حين أنها كفيلة بتخفيف الضغط علي السوق حسب د.علياء. وأردفت قائلة: ليت الدولة تكون شفافة وتعلنها.