سامر باطر by سامر باطر

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مصر، الجنيه المصري يهبط أمام الدولار

سامر باطر by سامر باطر

هوى الجنيه المصري إلى أكثر من 26 للدولار، اليوم، ليسجل أكبر تحرك في السعر

منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% يوم 27 تشرين الأول الماضي.

وتواجه الشركات في مصر أزمة نفقات دفعت ببعضها لتخفيض الانتاج وتسريح موظفين بحسب ما أوردته بلومبرغ أمس، وتواجه مصر أزمة نقص كبيرة في العملة الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه، و حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في حين كان يجري تداول العملة المصرية قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً لأجل عام، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام «المركزي» خفض قيمة العملة المحلية، كما تعطي إشارة سلبية للأسواق بأنّ الجنيه سيواجه مزيداً من الضغوط وسط أزمة شح الدولار بحسب صحيفة الأخبار.

مصر، بفائدة 25%.. أكبر بنكين يطرحان شهادة ادخار جديدة

وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار، في تشرين الأول الماضي.

مصر، تسريح موظفين في شركات عديدة تواجه خفض قيمة العملة

وسعت القاهرة إلى الحصول على القرض منذ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد بالواردات وتراكم البضائع بالموانئ.

تراجع دراماتيكي للجنيه المصري مقابل الدولار

وأعلن الأسبوع الماضي أنّ الجهات المعنيّة ألغت تدريجاً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

وتأتي هذه البيانات بينما قال المركزي المصري، أمس، إنّ صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع إلى 34 مليار دولار في كانون الأول، مقابل 33.3 مليار في تشرين الثاني الماضي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...