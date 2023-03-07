مصر، التلميح لاقتطاع نسبة من رواتب العاملين بالخارج لمصر

تحت عنوان “في سابقة لم تشهدها مصر من قبل.. وكيل مجلس “الشيوخ” يطالب بتحصيل نسبة من رواتب العاملين بالخارج لمصر.. ما مبرراته؟ وكيف كان رد الفعل عليها؟ وهل ضاقت “الأزمة” فاستحكمت حلقاتها؟ وأين المخرج؟ كتب محمود القيعي في موقع الراي اليوم أن النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ،طالب خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن يكون للدولة نسبة مئوية منهم «كحق للدولة التي ربته وعلمته».

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وجاء اقتراح تحصيل نسبةمن رواتب المصريين عقب مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وقال أبوشقة خلال مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج: «الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات».

وأضاف: «بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك». وتابع: «هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى». وأكد «أبو شقة» أن المسألة «ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا».

الباحث دكتور عمار علي حسن سأل لماذا يتم التعامل مع المصريين في الخارج وكأنهم “أعداء” أو هم “أهل الشر”، حسب التعبير المتداول في هذا العهد؟ لا يوجد شخص موصول ببلده مثل ما هي حال المصري حين يغترب، لكن سيظل من في السلطة يباعدون بين المهاجرين وبلدهم، حتى يتوقفوا عن إيداع مدخراتهم ببنوك البلاد.