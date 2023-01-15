مصر، البورصة ترتفع وتغلق في المنطقة الخضراء

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 025ر1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 06ر0 في المئة مسجلًا 25ر15561 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 18ر1 في المئة ليصل إلى مستوى 08ر2840 نقطة، وأضاف مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا نحو 94ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 54ر4274 نقطة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 15-1-2023، على صعود جماعي، وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، معظم مكاسبه الصباحية، ليغلق على ارتفاع محدود بنحو 0.06%، عند مستوى 15561 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.74 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 71 سهما، وتراجع 63 سهما، فيما استقر 63 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 25 مليار جنيه، مقابل تريليون و 20 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق بحسب موقع المال المصري.