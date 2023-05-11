أصدر د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسميا ، القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر. وينص القرار على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما ينص القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين أنه تم الموافقة على إعفاء واردات الذهب من الجمارك مدة 6 أشهر كمرحلة أولى وسيحدث توازن سعري في الذهب عند تطبيق القرار. وأضاف عشماوي خلاب لقاء مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد أن السوق المحلية تضم 3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كانت ورشة أو محل بيع.

ودعا عشماوي المصريين في الخارج عدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليا إلا بعد تطبيق القرار، والذي نص على جلب 150 جراما فقط. وأوضح عشماوي أن السبب في الفارق السعري بين سعر الذهب في مصر والسعودية هو المضاربات والعرض والطلب واتجاه البعض لإخفائه لرفع الأسعار. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية وسيتم الإعلان عن البدء في إقامتها بعد موافقة رئيس الجمهورية على ما تم التوصل إليه .