ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، استقالة رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تقدم عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، باستقالته من منصبه نهاية الأسبوع الماضي، بحسب اقتصاد الشرق.

تولى الإبياري رئاسة قطاع الاستثمار في الصندوق منتصف عام 2020، وقاد فريقه في تحديد أولويات الاستثمار ضمن القطاعات المستهدفة، وكذلك خلق فرص ومنتجات استثمارية جديدة، إلى جانب تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين للتعاون مع الصندوق، وفقاً لمهامه الوظيفية.

قبل انضمام الإبياري للصندوق، عمل لمدة 14 عاماً كمدير تنفيذي في شركة القلعة القابضة، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر في مصر، كما يتولى منذ عام 2016 وحتى الآن رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر EPEA، وهي منظمة غير حكومية تمثل وتخدم شركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء و مقدمي هذه الخدمات في مصر.

يمتلك الإبياري، الذي أشرف على العديد من صفقات الاستثمار بصندوق مصر السيادي، خبرة دولية عبر عدة مناصب منها العمل في إدارة المصرفية الاستثمارية في “ميريل لينش” في نيويورك، كما شغل سابقاً منصب مدير تحليل الأعمال في قسم تمويل الشركات لشركة “ميد ويست فاكو” (MeadWestvaco) في نيويورك وهي شركة متخصصة بمنتجات التعبئة والتغليف.

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