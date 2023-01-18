سامر باطر by سامر باطر

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Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

مصر، اجتماع حكومي مع عدد من المستثمرين السعوديين لحل مشاكلهم

جرى أمس التوصل إلى استجابات بشأن عدد من مطالب المستثمرين السعوديين وكذلك التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم المتوقفة.
سامر باطر by سامر باطر
رئيس الوزراء المصري يجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين
رئيس الوزراء المصري يجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين

جرى أمس التوصل إلى استجابات بشأن عدد من مطالب المستثمرين السعوديين وكذلك التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم المتوقفة.

عقد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في القاهرة أمس، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السعوديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، وعدد من المسؤولين المصريين. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر. وتحدث الدكتور مدبولي في كلمة له خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكداً في هذا الصدد حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم. بدوره أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره نيابة عن المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...