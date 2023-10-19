مصر، اتفاقية بـ 18 مليون دولار لمشروع ألياف ضوئية مع الصين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع اتفاقية استثمارية مع شركة هينجتونج الصينية Hengtong لإقامة توسعات لمشروعهم بالسخنة لإنتاج الكابلات الضوئية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلومتر أساسي، في منطقة تيدا- مصرالصناعية، وقد جاء هذا التوقيع على هامش مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الحزام والطريق.

ولفت بيان المنطقة الاقتصادية أن الشركة الصينية تدير مشروعًا يملك قدرة تصميم سنوية تصل إلى مليوني كيلومتر أساسي في منطقة تيدا-مصر الصناعية الصينية.

ترمي هذه الاتفاقية الاستثمارية لتوسعات جديدة للشركة تسهم في الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع ODN وهندسة الاتصالات البصرية، وOPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية، حيث تضاف هذه التوسعات إلى المصنع الحالي للشركة في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي قام بتفقده وافتتاحه رئيس الوزراء المصري في مارس الماضي، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل تيدا- مصر باستثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات صناعية.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أشار بأن الاتفاقية تستهدف إقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع، حيث تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات، حيث أن الشركة متخصصة في إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات في العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة في الاتصالات الدولية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع شركة Hengtong نظراً لأهمية هذا التعاون للسوق المحلي والخارجي أيضاً بما يخدم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.