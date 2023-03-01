وقّعت شركة استثمارية قطرية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والسكان المصرية، للاستثمار في تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر. وذكر افصاح للشركة على بورصة قطر أن استثمار القابضة ش.م.ع.ق، تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. بهدف دراسة استثمارات جديدة في مجالات القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية .

ونقلت وكالة الأناضول أنه خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للدوحة، شهد توقيع مذكرة التفاهم بين “استثمار القابضة”، وهي مجموعة مساهمة عامة قطرية، ووزارة الصحة والسكان المصرية. ووقّع المذكرة كل من نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة القطرية “رامز الخياط” ومستشار وزير الصحة المصري للحوكمة والشؤون الفنية محمد الطيب.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة “معتز الخياط” للأناضول إن “هذه الشراكة الجديدة، عبر مذكرة التفاهم، مع وزارة الصحة والسكان المصرية تنبع من استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.. ونستهدف من خلالها المساهمة في دعم القطاع الصحي المصري”. وبهدف “إيجاد فرص استثمارية للشراكة بين القطاع العام والخاص”،

بحسب الخياط، “ستتباحث إليغانسيا للرعاية الصحية، التابعة للمجموعة، مع وزارة الصحة والسكان المصرية”. وأوضح أن “هذا التعاون يستهدف إنشاء أو تطوير أو تشغيل المرافق والمنشآت الطبية في الداخل المصري، بما يحقق تطوير الخدمة الصحية والدوائية ورفع كفاءتها بما يعود بالفائدة على الطرفين”. وضمن أنشطة المجموعة القطرية، جرى التوسع في استثمارات بدول عديدة منها السعودية والمالديف وكازاخستان، عبر مشاريع استثمارية وتنموية في مجالات السياحة والضيافة والرعاية الصحية، وفق الخياط. وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شهدت الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وضع حجر أساس مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني باستثمار من الشركة القطرية.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى المزمع إنشاؤه في الجزائر العاصمة 400 سرير لخدمة أكثر من 100 ألف زائر سنويا. وعبر شركتها المتخصصة بالرعاية الصحية، “إليغانسيا هيلث كير”، وقّعت “استثمار القابضة” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مذكرة تفاهم مع مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر لإنشاء المستشفى. فيما تحتل “إليغانسيا للرعاية الصحية”، التابعة لـ”استثمار القابضة”، مكانة رائدة في مجال الرعاية الصحية في قطر. وتضم “استثمار القابضة” 37 شركة في خمسة قطاعات هي: الرعاية الصحية، والخدمات العامة، والمشاريع، والمقاولات، والصناعات.