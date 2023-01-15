أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالكبير في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية. وحسب بيان للشركة فإن الكشف الجديد يقع “في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية”.

يشير بيان الشركة إلى أن “بئر نرجس – 1 اخترق ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث”، مؤكدا أنه “يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق إيني الحالية”.

وأشار إلى أن “الشركة ستطوره بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق”.

ولفت البيان إلى أن امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية يبلغ 445000 فدان وهو ما يوازي 1800 كيلومتر مربع. وتعد شركة “شفرون هولدينج سي بي تي إي” المحدودة هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني (آي إي برودكشن بي في) 45%، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية حصة قدرها 10%.