سامر باطر by سامر باطر

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مصر، إيني الإيطالية تعلن عن اكتشاف كبير للغاز أمام السواحل المصرية

سامر باطر by سامر باطر
الكشف الجديد يقع “في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية”.
الكشف الجديد يقع “في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية”.

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالكبير في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية. وحسب بيان للشركة فإن الكشف الجديد يقع “في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية”.

يشير بيان الشركة إلى أن “بئر نرجس – 1 اخترق ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث”، مؤكدا أنه “يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق إيني الحالية”.

الصورة: شركة شيفرون

وأشار إلى أن “الشركة ستطوره بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق”.

ولفت البيان إلى أن امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية يبلغ 445000 فدان وهو ما يوازي 1800 كيلومتر مربع. وتعد شركة “شفرون هولدينج سي بي تي إي” المحدودة هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني (آي إي برودكشن بي في) 45%، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية حصة قدرها 10%.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...