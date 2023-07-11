مصر، إلغاء البطاقات التموينية واستبدلها بالكارت الموحد اعتبارا من أول أغسطس

ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأول من أغسطس بإلغاء البطاقات التموينية لتطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة.

ونقلت تقارير صحفية عن مصدر بوزارة التموين، إن تجربة الكارت الموحد مفيدة للغاية، خاصة أن القرار جاء لعدم ترك الكارت لدي البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.

وسيصبح بالإمكان الحصول على الكارت الموحد عن طريق البريد والمكاتب التموينية على أن يكون المنوط بإصدارها هيئة البريد مجانًا.

الكارت الموحد بديل البطاقات التموينية:

يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس سيكون بديلا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة سيصدر الكرات الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها سيضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات وسيتاح استخدامه في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة تفعيل الكارت الموحد سيتطلب فتح حساب شخصي بهيئة البريد الكارت الموحد سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها. تم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الآن