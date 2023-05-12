مصر، إقصاء موقع إنترنت تورط بانتحال منظمة الأمم المتحدة وباع شهادات دكتوراة

استفسر محرر أريبيان بزنس من شركة تستضيف موقعا يزعم أنه تابع للأمم المتحدة، حول صحة ارتباطه بالأمم المتحدة ويعمل باسم منظمة الأمم المتحدة للفنون، واستجابت الشركة (هتزنر بعد مراسلتها على العنوان hetzner.com) بأنها تتحرى نشاط الموقع http://un-arts.org/، والذي سرعان ما خرج عن الخدمة بعدها بساعات قليلة.

يأتي ذلك بعد أن ذاع خبر نفي متحدث باسم الامم المتحدة منح الممثلة سمية الخشاب شهادة دكتوراة فخرية، من قبل شركة يزعم موقعها على الإنترنت أنه يتبع للأمم المتحدة، قامت الشركة التي تستضيف الموقع على الإنترنت بحجب الخدمة وإزالة الموقع لديها.

وجاء ذلك بعد نشر الفنانة سمية الخشاب بعض الصور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بعدما قالت إنه تم منحها الدكتوراة الفخرية من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ما دفع مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر إلى نفي ما تم نشره في بعض المواقع والصحف.

ويلفت محرر أريبيان بزنس أنه يمكن التبليغ عن أي موقع احتيال بتحري الشركة المستضيفة له على الإنترنت بادخال عنوان الموقع في خدمة بيلت ويذ : https://builtwith.com لمعرفة اسم الشركة المستضيفة ومراسلتها لتقديم شكوى ضد الموقع المعني.