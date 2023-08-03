مصر، إطلاق تأمين بالدولار للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندى ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التنسيق مع وزارة التضامن لإطلاق تأمين بالدولار أو العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج فى حالات الطوارئ.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

أضافت السفيرة سها جندي، خلال فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور أكثر من 1000 مصري، من 56 جالية حول العالم، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق وثيقة توفر الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.

أوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات وقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.