سامر باطر by سامر باطر

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مصر، ضمن أعلى الدول بمستوى للتضخم في المنطقة وسلطنة عمان الأقل

سامر باطر by سامر باطر

فيما يتصدر لبنان بإحدى أعلى معدلات التضخم في المنطقة بأكثر من 201 بالمئة، تليه سوريا بقرابة 140 بالمئة، يتواصل ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر فبراير الجاري فيما سجل أعلى مستوى في خمس سنوات عند 25.8٪ في يناير ، مدفوعا إلى حد كبير بالانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية والقيود المفروضة على الواردات وسط نقص الدولار. كان التأثير شديدًا على القوة الشرائية للمصريين والقطاع الخاص ، الذي ظل في منطقة انكماشية لأكثر من 24 شهرًا على التوالي. في الأشهر المقبلة ، ستستمر الأسعار في الارتفاع فوق أهداف البنك المركزي المصري ، تاركًا السلطات أمام مهمة صعبة تتمثل في إخضاعها للسيطرة في النصف الثاني من عام 2023. وستلجأ مصر إلى مزيد من عمليات تخفيض قيمة الجنيه في المستقبل القريب، وتوقع أن ينهي الجنيه المصري الربع الحالي دون المستويات الحالية بنسبة 10%، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

سلطنة عمان

صنفت سلطنة عُمان بمعدل تضخم 2.1 بالمائة بأدنى معدلات التضخم بين دول العالم – وحلت في المرتبة الخامس، وفقا لمعطيات موقع فيجوال كابتليست الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في سلطنة عمان خلال يناير الماضي 1.8% بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...