مصر، أسعار الغذاء تقفز بأكثر من 35 بالمئة مع تصاعد التضخم

أشارت بلومبرغ إلى ارتفاع أسعار المستهلك في مصر بوتيرة قياسية ، انعكاسا للضغوط على أسعار المواد الغذائية بعد عطلة عيد الأضحى وزيادة الإنفاق الصيفي.

وتسارع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد بشكل حاد في يونيو ليصل إلى 35.7٪ سنويًا ، مقارنة مع 32.7٪ في الشهر السابق ، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الاثنين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

تعد الزيادة الأسرع بحسب البيانات المتوفرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 65.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم ، فضلاً عن التأثير الإحصائي لقاعدة منخفضة في العام الماضي.

وعلى أساس شهري ، جاءت زيادة معدل التضخم عند 2.1٪ من 2.7٪ في مايو.

تكشف الزيادة التي تجاوزت الذروة التي تم الوصول إليها في أعقاب أزمة العملة في عام 2016 ، عن التحديات التي تواجه الحكومة الآن في الوقت الذي تكافح فيه لإنعاش اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخفضت البلاد ، في مسعى لتأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 لكنها حافظت على استقراره منذ آخر صفقة في يناير.

وساعدت الخطوات الأولية في رفع تكلفة معظم السلع المستوردة وأعاقت جهود الحكومة لخفض الإنفاق في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

رفعت مصر مؤخرًا أسعار بعض السلع المدعومة مثل الأرز والسكر. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من أن الأمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الزيادات في التكلفة – فُسرت تلك التصريحات في التعليقات على نطاق واسع على أنها تقلل من التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة في أي وقت قريب.

كان التضخم مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي ، حتى مع ترك لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى أقل بكثير من التضخم. وتستهدف نمو الأسعار بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين ، بحلول الربع الأخير من العام المقبل. يقول الاقتصاديون إن السلطات تعمل على بناء احتياطي كاف للعملة الأجنبية قبل سن تخفيض آخر لقيمة العملة والانتقال إلى ما تعهدوا به ليكون سعر صرف يحدده السوق.

وأشار محافظ البنك المركزي ، حسن عبد الله ، في وقت سابق من هذا العام ، إلى أن المعدلات المرتفعة لن تقدم شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساسًا بقضايا العرض. تخطط لجنة السياسة النقدية للاجتماع المقبل في 3 أغسطس.