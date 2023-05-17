كشف مؤخرا عن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 ، وأصبح سعر صك اللحوم المستوردة 5000 آلاف جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدي 8000 جنيه كما أصبح شراء صكوك الأضاحي متوفرا بالتقسيط وعن طريق البنوك أو المساجد بحسب تقارير في الصحف المحلية.

يجري ذلك فيما تواجه مصر أزمة في نقص اللحوم مع أزمة الصراع في السودان والتي دفعت بالحكومة المصرية للتحرك لتأمين إمدادات الماشية لسد الطلب المحلي على اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك الشهر القادم، وسط مخاوف من نقص إمدادات اللحوم السودانية التي تمثل النصيب الأكبر من واردات اللحوم التي تناسب محدودي الدخل. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أكد أن مصر اتفقت على استيراد الماشية من جيبوتي.

وكان هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قد نشر أسعار صكوك عيد الأضحى 2023، عن وزارة الأوقاف، وهي، سعر صك اللحوم المستوردة، 5000 آلاف جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدي فقد أصبح 8 آلاف جنيه.

ونشرت جمعية الأورمان قائمة بالأسعار كما يلي:

قسّط أضحيتك بسعر كيلو لحمة على 12 شهر،

صك مستورد صغير بمقدم 1,170 جنيه وقسط شهري 330 جنيه

صك مستورد كبير بمقدم 1,300 جنيه وقسط شهري 400 جنيه

صك بلدي بمقدم 1,500 جنيه وبقسط شهري 600 جنيه

لحوم صدقة بـ 400 جنيه.