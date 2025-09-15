مصر،  أراضي للاستثمار بالبحر الأحمر بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار ستوفر 5 آلاف وظيفة

تستعد الحكومة المصرية لطرح 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر للقطاع الخاص، بهدف جمع أكثر من 150 مليار جنيه (حوالي 3.1 مليار دولار)، وفق ما أكده مسؤول حكومي لـ”الشرق“. وأوضح أن الأراضي مخصصة لإقامة مشروعات سياحية وخدمية وصناعية يتوقع أن توفر ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل، مشيراً إلى أن السعر الاسترشادي للمتر يبلغ 4500 جنيه (نحو 94 دولاراً)، وقابل للزيادة تبعاً للموقع ودرجة التميز. يأتي الطرح في وقت يشهد فيه الساحل الشرقي لمصر تسارعاً في الاستثمارات، خاصة بعد إعلان “إعمار مصر” ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي ضخ استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) في مشروع “مراسي ريد سي إيدشن” على مساحة تقارب 2426 فداناً.

بالتوازي، تكثف الحكومة المصرية مراجعة وحصر الأراضي الساحلية تمهيداً لوضع ضوابط جديدة تستهدف تعظيم العوائد وتنظيم الاستثمارات العقارية والسياحية، في إطار خطة أوسع لإعادة تقييم الأصول المملوكة للدولة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتسعى القاهرة، المثقلة بالديون، إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري حتى نهاية يونيو 2026، مع اعتماد كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر.

كما فرضت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً رسوماً موحدة على مشروعات الشركات الأجنبية بالساحل الشمالي بواقع 20 دولاراً للمتر، ورسوم على المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر توجه لصندوق “تحيا مصر”. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ذكر أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع صفقات كبرى جديدة على البحر الأحمر والساحل الشمالي.