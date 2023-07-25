مصر تدرس دمج “المعادي للتنمية”و”النصر للإسكان”

الحكومة المصرية تدرس دمج شركتي “المعادي للتنمية والتعمير” و “النصر للإسكان والتعمير” في شركة واحدة تمهيداً لبيع حصة إلى مستثمر استراتيجي، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا، لـ”اقتصاد الشرق”.

يبلغ رأس المال المدفوع للشركتين 1.5 مليار جنيه بواقع 750 مليون جنيه لكل شركة، وتمتلك النصر للإسكان ثاني أكبر محفظة أراضٍ وأصول عقارية حكومية بعد شركة مصر الجديدة للإسكان، إذا تبلغ محفظة النصر نحو 4 ملايين متر مربع.

شركة النصر للإسكان والتعمير، هي شركة حكومية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل في مجال تطوير الأراضي وكافة الأنشطة العمليات العقارية.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ”اقتصاد الشرق” إن الحكومة في مرحلة “انتظار اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2022-2023 لكلا الشركتين قبل البدء في عملية التقييم تمهيداً للدمج المزمع”، لافتاً إلى أن “صندوق مصر السيادي هو صاحب فكرة دمج الشركتين معاً”.

تأسست شركة المعادي للتنمية عام 1904، وتمتلك محفظة كبيرة من الأراضي، أبرزها مدينة الفسطاط الجديدة، و36 فداناً على كورنيش النيل في المعادي، وإلى جانب امتلاكها نحو 17% في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.