فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصدر الإماراتية تسعى لتوليد 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 5 أعوام

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الطاقة المتجددة

في إطار خطتها لمضاعفة عملياتها وتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، أعلنت شركة “مصدر” الإماراتية عزمها إجراء عمليات استحواذ على شركات الطاقة في دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

توليد 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في خمسة أعوام

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة يمكنها اليوم إنتاج 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وتسعى لبناء محطة بقدرة 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في غضون خمسة أعوام.

  “طموحنا كبير، فنحن سننظر في كافة الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية المالية، السندات الخضراء، على وجه التحديد، شيء قد نفكر فيه”.

 وتقود “مصدر”، مجموعة من الشركات ستبني محطة بقدرة 10 جيجاواط لتوليد الطاقة من الرياح في مصر. وقال الرمحي إن المشروع البالغ تكلفته 11 مليار دولار سيبدأ في إنتاج الكهرباء في غضون خمسة أعوام، موضحاً أن الأمر متروك للحكومة المصرية لتقرر ما إذا كانت الكهرباء ستُصدّر أو تستخدم محلياً فقط.

الإمارات تبرم صفقة شراكة بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة النظيفة
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