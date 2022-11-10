مصدر الإماراتية تسعى لتوليد 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في خمسة أعوام

في إطار خطتها لمضاعفة عملياتها وتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، أعلنت شركة “مصدر” الإماراتية عزمها إجراء عمليات استحواذ على شركات الطاقة في دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

توليد 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في خمسة أعوام

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة يمكنها اليوم إنتاج 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وتسعى لبناء محطة بقدرة 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في غضون خمسة أعوام.

“طموحنا كبير، فنحن سننظر في كافة الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية المالية، السندات الخضراء، على وجه التحديد، شيء قد نفكر فيه”.

وتقود “مصدر”، مجموعة من الشركات ستبني محطة بقدرة 10 جيجاواط لتوليد الطاقة من الرياح في مصر. وقال الرمحي إن المشروع البالغ تكلفته 11 مليار دولار سيبدأ في إنتاج الكهرباء في غضون خمسة أعوام، موضحاً أن الأمر متروك للحكومة المصرية لتقرر ما إذا كانت الكهرباء ستُصدّر أو تستخدم محلياً فقط.

بعض استثمارات “مصدر” الخارجية

تمتلك “مصدر” خبرة ريادية لأكثر من 15 عاماً في مجال تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتنشط في هذا المجال في أكثر من 40 دولة حول العالم، ومن أهم مشروعاتها الخارجية:

“هايويند سكوتلاند” أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم، تبلغ استطاعتها 30 ميجاواط وتقع على مقربة من ساحل ابيردينشاير في أسكوتلندا.

· الشراكة في محطة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية على مسافة 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة “نورث نورفوك” الإنجليزية.

شراء شركة “أرلينجتون إنرجي” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تعد مطوراً لتخزين طاقة البطاريات.

· توقيع مذكرة تفاهم بداية هذا العام لشراء حصة في مشروع تقوده شركة “بي بي” لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تيسايد بشمال إنجلترا.

تدشين وتطوير “محطة ميناء فيكتوريا” لطاقة الرياح، في جمهورية سيشل

تدشين محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 100 كيلوواط ومولد ديزل باستطاعة 100 كيلوواط، و100 نظام للطاقة الشمسية المنزلية باستطاعة 1.7 كيلوواط في جمهورية بالاو الواقعة في المحيط الهادئ.