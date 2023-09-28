ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصانع فولكس واجن تتوقف في ألمانيا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
فولكس واجن

في عالم اليوم أصبحت الشركات أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، من التصنيع إلى المبيعات إلى الخدمات، وتعتمد الشركات على أنظمة المعلومات لتشغيل عملياتها، عندما تتعطل أنظمة المعلومات، يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الأعمال، هذا هو الحال مع عطل فولكس واجن، الذي تسبب في توقف الإنتاج في المصانع الألمانية التابعة للشركة.

وقال كريستيان شيبولد المتحدّث باسم شركة فولكس واجن لوكالة فرانس برس في المساء إنّ “مصانع العلامة التجارية فولكس واجن متوقفة عن العمل في ألمانيا”.

وأوضح أنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد.

وأضاف المتحدث أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية تأثّرت بالعطل أيضًا، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.

وأكّدت فولكس واجن أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي “فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجيا”، وأضاف المتحدّث “نعمل جاهدين على حلّ المشكلة”.

وبحسب صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضًا مصانع علامة أودي، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.

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