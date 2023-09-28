مصارف الإمارات الأكثر استفادة خليجياً من الظروف التشغيلية (دراسة)

تستفيد مصارف دول مجلس التعاون الخليجي من الظروف التشغيلية القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط والتحكم في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ولكن أداء المصارف يختلف بين الأسواق، وفقًا لما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وكشفت دراسة أعدتها “فيتش” إلى تحسن ربحية مصارف الإمارات بشكل كبير، على النقيض من ربحية المصارف السعودية والقطرية.

وتوقعت “فيتش” استدامة هذا التحسن بشكل عام، والذي قد يؤدي إلى إجراءات إيجابية على بعض تصنيفات القدرة المالية للمصارف الإماراتية، إلى جانب الحفاظ على المؤشرات المالية الجيدة الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن المصارف في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية (السعودية وقطر والإمارات)، مهيأة بشكل إيجابي لارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه يتم إعادة تسعير معظم محافظ القروض بسرعة إلى حد ما، في حين أن الودائع الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة تمثل نسبة كبيرة من التمويل.

واستفادت مصارف الإمارات أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت هوامش صافي الفائدة المتوسطة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للمصارف القطرية وتغير ضئيل للمصارف السعودية. ونتيجة لذلك، أصبحت هوامش صافي الفائدة لمصارف دولة الإمارات العربية المتحدة الآن على مستوى هوامش صافي الفائدة للمصارف السعودية.

وكانت “فيتش” قد أبرزت في تموز/يوليو 2022، كيف أن مصارف الإمارات تستفيد من ظروف السيولة الصحية، والتي تنعكس في الفروق السلبية بين أسعار الودائع بين البنوك.

وتدعم السيولة أسعار النفط المرتفعة وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب الائتماني المعتدل وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ورجحت الدراسة أن تكون هوامش صافي الفائدة لمصارف الإمارات قد وصلت إلى ذروتها وستظل مستقرة في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تتراجع قليلاً في 2024.

واعتبرت أن سبب عدم تحسن هوامش صافي الفائدة للمصارف السعودية يعود إلى حد كبير إلى تشديد السيولة، حيث تجاوز نمو التمويل في عام 2022 (14%) نمو الودائع (9%).

وقد تم تمويل نمو التمويل إلى حد كبير من خلال الودائع لأجل، والتي تكلف أكثر من ودائع حسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وتراجع ضغط السيولة في النصف الأول من عام 2023 مع تباطؤ نمو التمويل إلى 5%، وتوقعت “فيتش” أن تزيد هوامش صافي الفائدة بشكل معتدل في النصف الثاني من عام 2023.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون نمو تمويل المصارف السعودية أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2023 و2024 بسبب زيادة الطلب الائتماني من الشركات، ونظراً لأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وتوقعت أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش صافي الفائدة من الارتفاع كثيراً فوق مستويات النصف الثاني من عام 2023.

ووفقاً للدراسة فقد تحسنت هوامش صافي الفائدة للمصارف القطرية بشكل طفيف فقط، ما يعكس الاعتماد الأكبر على التمويل غير المحلي الحساس للسعر والثقة.

وتمثل ودائع حسابات التوفير منخفضة التكلفة 20% فقط من تمويل القطاع، مقارنة بأكثر من 50% في الإمارات والسعودية.

اللوائح الجديدة التي تعاقب الودائع غير المقيمة في حسابات السيولة وفقاً لـ”بازل 3″ زادت من المنافسة على الودائع المحلية، ما أدى إلى زيادة تكاليف التمويل، وتتعرقل القدرة على تمرير أسعار أعلى للعملاء بسبب التعرضات للقطاعات المثقلة بالديون. كما تتأثر هوامش صافي الفائدة بضعف الطلب الائتماني واستمرار القطاع العام في سداد مرافق السحب على المكشوف الخاصة به. وتوقعت “فيتش” أن يكون تحسن هوامش صافي الفائدة ضئيلاً في النصف الثاني من عام 2023 وفي عام 2024، حيث تحد المنافسة القوية من قدرة البنوك على إعادة تسعير الأصول.

وأوضحت الدراسة أن مؤشرات جودة الأصول في الإمارات والسعودية، كانت مستقرة في النصف الأول من عام 2023، بدعم من الظروف التشغيلية القوية. انخفض متوسط تكلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021، ولكن قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 وفي عام 2024 (على الرغم من عدم الوصول إلى مستويات عام 2021) حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على أداء الائتمان، خاصة بالنظر إلى النمو السريع الأخير في تمويل البنوك السعودية. وقد تتعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط نظرًا للنسبة العالية من القروض ذات المعدل المتغير، ولكن ارتفاع أسعار العقارات يجب أن يبقي الخسائر المتوقعة في حالة التعثر قريبة من الصفر.

أما في قطر، فكانت تكلفة المخاطر السنوية مستقرة في النصف الأول من عام 2023 (106 نقطة أساس)، لكنها تظل مرتفعة بسبب ضعف نمو الائتمان والاستمرار في تكوين مخصصات مقابل المخاطر الضعيفة في قطاعي العقارات والبناء.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية تزايد ذلك بالنظر إلى متوسط نسبة القروض في المرحلة 2 فوق 10% والتغطية المحددة المنخفضة للمرحلة 2، لكنها اعتبرت أن المخصصات الإجمالية كافية.

وتوقعت “فيتش” أن يبلغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل و75 دولارًا للبرميل في عامي 2023 و2024، على التوالي، وهو ما ينبغي أن يظل داعمًا للظروف التشغيلية.